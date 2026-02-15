  1. В Україні

Прикордонники на Закарпатті виявили серію підроблених «Зелених карт»

22:30, 15 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Шість випадків використання фальшивих страхових полісів зафіксували за одну добу на кордоні з Угорщиною.
Прикордонники на Закарпатті виявили серію підроблених «Зелених карт»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону задокументували шість випадків спроби перетину кордону з підробленими сертифікатами міжнародного страхування транспортних засобів («Зеленими картами»). Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У пункті пропуску «Лужанка» під час перевірки документів інспектори виявили ознаки підробки: відсутність елементів захисту, невідповідність бланків встановленим зразкам та відсутність записів у базі даних страхових полісів. Серед порушників — четверо жінок і двоє чоловіків, усі громадяни України, жителі Закарпатської області.

За фактами використання підроблених документів складено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за статтею 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів»). Інформація передана до Національної поліції України для подальшого розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закарпаття прикордонники Державна прикордонна служба кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]