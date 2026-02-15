Прикордонники на Закарпатті виявили серію підроблених «Зелених карт»

Шість випадків використання фальшивих страхових полісів зафіксували за одну добу на кордоні з Угорщиною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону задокументували шість випадків спроби перетину кордону з підробленими сертифікатами міжнародного страхування транспортних засобів («Зеленими картами»). Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У пункті пропуску «Лужанка» під час перевірки документів інспектори виявили ознаки підробки: відсутність елементів захисту, невідповідність бланків встановленим зразкам та відсутність записів у базі даних страхових полісів. Серед порушників — четверо жінок і двоє чоловіків, усі громадяни України, жителі Закарпатської області.

За фактами використання підроблених документів складено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за статтею 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів»). Інформація передана до Національної поліції України для подальшого розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.