Пограничники в Закарпатье обнаружили серию поддельных «Зеленых карт»

Шесть случаев использования фальшивых страховых полисов зафиксировали за сутки на границе с Венгрией.

За прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда задокументировали шесть случаев попытки пересечения границы с поддельными сертификатами международного страхования транспортных средств («Зелеными картами»). Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска «Лужанка» при проверке документов инспекторы обнаружили признаки подделки: отсутствие элементов защиты, несоответствие бланков установленным образцам и отсутствие записей в базе данных страховых полисов. Среди нарушителей — четыре женщины и двое мужчин, все граждане Украины, жители Закарпатской области.

По фактам использования поддельных документов составлено сообщение о признаках уголовного правонарушения по статье 358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов»). Информация передана в Национальную полицию Украины для дальнейшего расследования.

