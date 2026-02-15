  1. В Україні

В Україну повернуться сніг хуртовини та ожеледиця – яким буде початок тижня

23:01, 15 лютого 2026
У більшості областей очікуються опади та сильний вітер, на дорогах місцями ожеледиця.
В Україну повернуться сніг хуртовини та ожеледиця – яким буде початок тижня
За прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 16 лютого, вночі у західних областях очікується помірний сніг, у Вінницькій та Житомирській — помірний, місцями значний. На півночі країни прогнозують значний сніг та хуртовини, решта території — мокрий сніг та дощ, зокрема у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу. Вдень на заході, півдні та у Вінницькій області істотних опадів не передбачається, на сході — дощ, на північному сході — помірні опади, на більшій частині країни — невеликий сніг.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. На дорогах західних, північних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях очікується 7–12° морозу, на Прикарпатті та півночі — 4–9° морозу. У центральних областях та Сумській області — від 3° тепла до 2° морозу, на сході та південному сході — 3–8° тепла.

У Києві 16 лютого вночі прогнозують значний сніг, вдень місцями невеликий. На дорогах можливі ожеледиця та хуртовини вночі та вранці. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, пориви 15–18 м/с. Температура вночі та вдень 7–9° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 16 лютого найвища температура вдень за історичними даними становила 11,8° у 1957 році, найнижча вночі —23,2° у 1911 році.

У вівторок, 17 лютого, в Україні переважатиме без істотних опадів, лише в Криму вдень можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. На дорогах західних, північних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Температура вночі на півночі країни 14–19°, у більшості центральних областей 3–8°, на Закарпатті, півдні та південному сході — 1–6° морозу. Вдень у центральних областях 0–5° морозу, на заході та півдні — 0–3° тепла.

У Києві 17 лютого істотних опадів не очікується. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 15–17°, вдень 7–9° морозу.

Україна погода

