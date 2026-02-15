В Украину вернутся снежные метели и гололед – каким будет начало недели

В большинстве областей ожидаются осадки и сильный ветер, на дорогах местами гололед.

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 16 февраля, ночью в западных областях ожидается умеренный снег, в Винницкой и Житомирской – умеренный, местами значительный. На севере страны прогнозируют значительный снег и метели, на остальной территории — мокрый снег и дождь, в частности в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя. Днем на западе, юге и в Винницкой области существенных осадков не ожидается, на востоке — дождь, на северо-востоке — умеренные осадки, на большей части страны — небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с. На дорогах западных, северных и большинства центральных областей местами гололедица.

Температура ночью и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается 7–12° мороза, на Прикарпатье и севере — 4–9° мороза. В центральных областях и Сумской области — от 3° тепла до 2° мороза, на востоке и юго-востоке — 3–8° тепла.

В Киеве 16 февраля ночью прогнозируют значительный снег, днем местами небольшой. На дорогах возможны гололедица и метели ночью и утром. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывы 15–18 м/с. Температура ночью и днем 7–9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 16 февраля самая высокая температура днем по историческим данным составила 11,8° в 1957 году, самая низкая ночью —23,2° в 1911 году.

Во вторник, 17 февраля, в Украине будет преобладать без существенных осадков, только в Крыму днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. На дорогах западных, северных и большинства центральных областей местами гололедица.

Температура ночью на севере страны 14–19°, в большинстве центральных областей 3–8°, на Закарпатье, юге и юго-востоке — 1–6° мороза. Днем в центральных областях 0–5° мороза, на западе и юге — 0–3° тепла.

В Киеве 17 февраля существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью 15–17°, днем 7–9° мороза.

