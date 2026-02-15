  1. В Україні

На Миколаївщині жінка потрапила до лікарні через отруєння чадним газом, яке спричинив газовий обігрівач

23:30, 15 лютого 2026
Жінка 2003 року народження потрапила до лікарні, медики радять встановлювати датчики CO.
На Миколаївщині жінка потрапила до лікарні через отруєння чадним газом, яке спричинив газовий обігрівач
У місті Первомайськ на Миколаївщині до лікарні доставили жінку 2003 року народження з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом». За попередніми даними, отруєння сталося через використання газового обігрівача для обігріву приміщення, що могло спричинити накопичення продуктів горіння в оселі.

Наразі стан постраждалої стабільний.

Медики нагадують про необхідність суворого дотримання правил безпеки при користуванні газовими приладами та радять встановлювати в помешканнях датчики чадного газу для попередження подібних випадків.

Миколаїв газ лікарня

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

