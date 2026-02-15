На Миколаївщині жінка потрапила до лікарні через отруєння чадним газом, яке спричинив газовий обігрівач

Жінка 2003 року народження потрапила до лікарні, медики радять встановлювати датчики CO.

У місті Первомайськ на Миколаївщині до лікарні доставили жінку 2003 року народження з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом». За попередніми даними, отруєння сталося через використання газового обігрівача для обігріву приміщення, що могло спричинити накопичення продуктів горіння в оселі.

Наразі стан постраждалої стабільний.

Медики нагадують про необхідність суворого дотримання правил безпеки при користуванні газовими приладами та радять встановлювати в помешканнях датчики чадного газу для попередження подібних випадків.

