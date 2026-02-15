В Николаевской области женщина попала в больницу из-за отравления угарным газом, вызванного газовым обогревателем
23:30, 15 февраля 2026
Женщина 2003 года рождения попала в больницу, медики советуют устанавливать датчики CO.
В городе Первомайск Николаевской области в больницу доставили женщину 2003 года рождения с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». По предварительным данным, отравление произошло из-за использования газового обогревателя для обогрева помещения, что могло привести к накоплению продуктов горения в доме.
В настоящее время состояние пострадавшей стабильное.
Медики напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при использовании газовых приборов и советуют устанавливать в помещениях датчики угарного газа для предупреждения подобных случаев.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.