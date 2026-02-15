Смертельна пожежа у центрі соціальної адаптації на Чернігівщині: директору повідомлено про підозру

Слідство вважає, що недотримання правил пожежної безпеки призвело до загибелі підопічного.

На Чернігівщині директору обласного центру соціальної адаптації повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людини. Йдеться про події, які сталися на початку лютого 2026 року. Про це інформує Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у приміщенні центру, яке не було належним чином облаштоване та не відповідало вимогам для проживання, перебували шестеро підопічних. Умови проживання визнані непридатними для життя.

1 лютого 2026 року близько 22:00 у приміщенні центру спалахнула пожежа. Унаслідок займання одна людина загинула.

Слідство вважає, що причиною трагедії стало незабезпечення директором установи дотримання правил пожежної безпеки. Дії посадовця кваліфіковано за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 240 тис. грн.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом або без такого.

