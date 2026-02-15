Смертельный пожар в центре социальной адаптации в Черниговской области: директору сообщено о подозрении

Следствие считает, что несоблюдение правил пожарной безопасности привело к гибели подопечного.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области директору областного центра социальной адаптации сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель человека. Речь идет о событиях, произошедших в начале февраля 2026 года. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, в помещении центра, которое не было надлежащим образом оборудовано и не соответствовало требованиям для проживания, находились шесть подопечных. Условия проживания признаны непригодными для жизни.

1 февраля 2026 года около 22:00 в помещении центра произошел пожар. В результате возгорания один человек погиб.

Следствие считает, что причиной трагедии стало необеспечение директором учреждения соблюдения правил пожарной безопасности. Действия должностного лица квалифицированы по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 240 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом либо без такового.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.