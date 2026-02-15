  1. В Україні

Здаєте в оренду квартиру чи будинок — маєте подати декларацію: про що слід пам’ятати

20:30, 15 лютого 2026
Власникам житла слід врахувати строки декларування та вимоги податкового законодавства.
Головне управління ДПС у Луганській області нагадало: громадяни, які здають в оренду квартиру, будинок або інше нерухоме майно, зобов’язані задекларувати отримані доходи та сплатити податки.

Декларація про доходи від оренди: строки подання у 2026 році

Якщо фізична особа у 2025 році отримувала дохід від здачі нерухомості в оренду, вона повинна:

  • подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня 2026 року;
  • сплатити визначені податкові зобов’язання до 1 серпня 2026 року.

Йдеться саме про фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці та здають житло на підставі цивільно-правових договорів.

Податкова служба наголошує: здавання житла — це не лише додатковий заробіток, а й обов’язок виконувати вимоги податкового законодавства.

Подобова оренда: коли потрібна реєстрація ФОП

Окрему увагу податківці звертають на короткострокову (подобову) оренду. Якщо така діяльність має систематичний характер і є регулярним джерелом доходу, вона може бути визнана підприємницькою.

У такому разі особі необхідно:

  • зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП);
  • обрати систему оподаткування;
  • сплачувати податки та єдиний соціальний внесок (ЄСВ) відповідно до обраної групи.

Тобто систематична подобова оренда без державної реєстрації може спричинити податкові ризики.

Як задекларувати доходи онлайн

Подати декларацію можна дистанційно через Електронний кабінет платника на офіційному сайті ДПС.

Онлайн-сервіс дозволяє:

  • заповнити декларацію;
  • подати її в електронній формі;
  • контролювати стан розрахунків із бюджетом.

Письмовий договір оренди — обов’язкова умова

Податкова служба також нагадує про важливість письмового договору оренди. Це не формальність, а юридичний інструмент захисту як для орендодавця, так і для орендаря.

Відсутність договору:

  • ускладнює підтвердження доходів;
  • створює ризики під час податкової перевірки;
  • може призвести до штрафних санкцій.

декларація податкова декларування ДПС податки оренда

