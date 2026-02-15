Сдаете в аренду квартиру или дом — обязаны подать декларацию: о чем следует помнить

Собственникам жилья следует учитывать сроки декларирования и требования налогового законодательства.

Главное управление ГНС в Луганской области напомнило: граждане, которые сдают в аренду квартиру, дом или иное недвижимое имущество, обязаны задекларировать полученные доходы и уплатить налоги.

Декларация о доходах от аренды: сроки подачи в 2026 году

Если физическое лицо в 2025 году получало доход от сдачи недвижимости в аренду, оно должно:

подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая 2026 года;

уплатить определенные налоговые обязательства до 1 августа 2026 года.

Речь идет именно о физических лицах, которые не зарегистрированы как предприниматели и сдают жилье на основании гражданско-правовых договоров.

Налоговая служба подчеркивает: сдача жилья — это не только дополнительный заработок, но и обязанность соблюдать требования налогового законодательства.

Посуточная аренда: когда требуется регистрация ФОП

Отдельное внимание налоговики обращают на краткосрочную (посуточную) аренду. Если такая деятельность имеет систематический характер и является регулярным источником дохода, она может быть признана предпринимательской.

В таком случае лицу необходимо:

зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФОП);

выбрать систему налогообложения;

уплачивать налоги и единый социальный взнос (ЕСВ) в соответствии с выбранной группой.

То есть систематическая посуточная аренда без государственной регистрации может повлечь налоговые риски.

Как задекларировать доходы онлайн

Подать декларацию можно дистанционно через Электронный кабинет плательщика на официальном сайте ГНС.

Онлайн-сервис позволяет:

заполнить декларацию;

подать ее в электронной форме;

контролировать состояние расчетов с бюджетом.

Письменный договор аренды — обязательное условие

Налоговая служба также напоминает о важности письменного договора аренды. Это не формальность, а юридический инструмент защиты как для арендодателя, так и для арендатора.

Отсутствие договора:

усложняет подтверждение доходов;

создает риски во время налоговой проверки;

может привести к штрафным санкциям.

