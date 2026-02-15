Зеленський анонсував нові пакети підтримки для посилення ППО та енергетики

Президент також повідомив про підготову санкційного пакета щодо російських осіб.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати участі в Мюнхенській безпековій конференції та анонсував нові рішення щодо оборонної та енергетичної підтримки України.

За словами Глави держави, протягом двох днів у Мюнхені відбулися десятки зустрічей із міжнародними партнерами. Ключовим питанням переговорів стали поставки систем протиповітряної оборони та ракет для захисту від балістичних ударів.

«Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими», – наголосив Президент.

Він зазначив, що тема посилення української ППО порушувалася практично з кожним лідером, який може надати відповідну допомогу. Українська сторона розраховує, що досягнуті домовленості будуть реалізовані.

Президент підкреслив, що протиповітряна оборона залишається щоденною потребою країни в умовах триваючих атак.

Окрім оборонної підтримки, Україна очікує нових рішень у сфері енергетики. Уже наступного тижня заплановані зустрічі та робота над формуванням додаткових енергетичних пакетів.

Йдеться про допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури після російських ударів, а також про постачання необхідного обладнання.

Президент також анонсував підготовку нового українського санкційного пакета. Він стосуватиметься російських осіб, які, за словами Глави держави, працюють на війну та використовують спорт як інструмент підтримки агресії.

«Документи вже підготовлені, і цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що неприпустимою є ситуація, коли українським спортсменам на Олімпійських іграх забороняють згадувати жертв російської агресії. На його переконання, це є відступом від принципів справедливості, які необхідно відновлювати.

Указ щодо запровадження санкцій, за словами Президента, буде оприлюднений найближчим часом.

