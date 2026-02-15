  1. В Україні

Зеленський анонсував нові пакети підтримки для посилення ППО та енергетики

19:54, 15 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент також повідомив про підготову санкційного пакета щодо російських осіб.
Зеленський анонсував нові пакети підтримки для посилення ППО та енергетики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати участі в Мюнхенській безпековій конференції та анонсував нові рішення щодо оборонної та енергетичної підтримки України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Глави держави, протягом двох днів у Мюнхені відбулися десятки зустрічей із міжнародними партнерами. Ключовим питанням переговорів стали поставки систем протиповітряної оборони та ракет для захисту від балістичних ударів.

«Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими», – наголосив Президент.

Він зазначив, що тема посилення української ППО порушувалася практично з кожним лідером, який може надати відповідну допомогу. Українська сторона розраховує, що досягнуті домовленості будуть реалізовані.

Президент підкреслив, що протиповітряна оборона залишається щоденною потребою країни в умовах триваючих атак.

Окрім оборонної підтримки, Україна очікує нових рішень у сфері енергетики. Уже наступного тижня заплановані зустрічі та робота над формуванням додаткових енергетичних пакетів.

Йдеться про допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури після російських ударів, а також про постачання необхідного обладнання.

Президент також анонсував підготовку нового українського санкційного пакета. Він стосуватиметься російських осіб, які, за словами Глави держави, працюють на війну та використовують спорт як інструмент підтримки агресії.

«Документи вже підготовлені, і цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що неприпустимою є ситуація, коли українським спортсменам на Олімпійських іграх забороняють згадувати жертв російської агресії. На його переконання, це є відступом від принципів справедливості, які необхідно відновлювати.

Указ щодо запровадження санкцій, за словами Президента, буде оприлюднений найближчим часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

санкції енергетика Володимир Зеленський ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]