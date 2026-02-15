Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки для усиления ПВО и энергетики

Президент также сообщил о подготовке санкционного пакета в отношении российских лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах участия в Мюнхенской конференции по безопасности и анонсировал новые решения в сфере оборонной и энергетической поддержки Украины.

По словам Главы государства, в течение двух дней в Мюнхене состоялись десятки встреч с международными партнерами. Ключевым вопросом переговоров стали поставки систем противовоздушной обороны и ракет для защиты от баллистических ударов.

«Главное — ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы», — подчеркнул президент.

Он отметил, что тема усиления украинской ПВО поднималась практически с каждым лидером, который может предоставить соответствующую помощь. Украинская сторона рассчитывает, что достигнутые договоренности будут реализованы.

Президент подчеркнул, что противовоздушная оборона остается ежедневной потребностью страны в условиях продолжающихся атак.

Кроме оборонной поддержки, Украина ожидает новых решений в сфере энергетики. Уже на следующей неделе запланированы встречи и работа над формированием дополнительных энергетических пакетов.

Речь идет о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры после российских ударов, а также о поставках необходимого оборудования.

Президент также анонсировал подготовку нового украинского санкционного пакета. Он будет касаться российских лиц, которые, по словам Главы государства, работают на войну и используют спорт как инструмент поддержки агрессии.

«Документы уже подготовлены, и этот украинский санкционный пакет должен стать сигналом для других в мире — сигналом о том, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что недопустимой является ситуация, когда украинским спортсменам на Олимпийских играх запрещают даже упоминать жертв российской агрессии. По его убеждению, это является отходом от принципов справедливости, которые необходимо восстанавливать.

Указ о введении санкций, по словам Президента, будет обнародован в ближайшее время.

