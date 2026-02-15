В Одесі група цивільних напала на військових ТЦК: постраждалі з ушкодженнями та опіками очей

Напад стався під час перевірки документів та супроводження порушника військового обліку — працівників ТЦК госпіталізували.

В Одеському обласному ТЦК повідомили про напад на групу оповіщення, який стався 15 лютого у Київському районі Одеси.

За інформацією, під час заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження чоловіка, який порушив правила військового обліку, до районного ТЦК група військовослужбовців зазнала агресії з боку цивільних осіб.

У відомстві стверджують, що замість виконання законних вимог представників ЗСУ, частина присутніх вдалася до фізичного протистояння та перешкоджання мобілізаційним заходам.

У ТЦК заявили, що під час інциденту проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу. Унаслідок цього вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей. Постраждалих госпіталізували.

Також, за даними центру, було пошкоджено службовий автомобіль і засоби відеофіксації.

«Дії осіб, які брали участь у нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства.

Будь-яке втручання у мобілізаційні заходи та застосування сили до військовослужбовців при виконанні обов’язку тягне за собою невідворотну відповідальність. Кожен факт агресії буде розслідуваний, а кожен учасник — ідентифікований. Спроби силового тиску на представників сектору оборони є прямою допомогою агресору у дестабілізації тилу. Правопорядок та безпека особового складу будуть забезпечені всіма доступними законними методами», — наголосили в ТЦК.

