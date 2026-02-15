  1. В Украине

В Одессе группа гражданских напала на военнослужащих ТЦК: пострадавшие с повреждениями и ожогами глаз

20:48, 15 февраля 2026
Нападение произошло во время проверки документов и сопровождения нарушителя воинского учета — сотрудников ТЦК госпитализировали.
В Одессе группа гражданских напала на военнослужащих ТЦК: пострадавшие с повреждениями и ожогами глаз
В Одесском областном ТЦК сообщили о нападении на группу оповещения, которое произошло 15 февраля в Киевском районе Одессы.

По информации, во время мероприятий по проверке военно-учетных документов и сопровождению мужчины, который нарушил правила воинского учета, в районный ТЦК группа военнослужащих подверглась агрессии со стороны гражданских лиц.

В ведомстве утверждают, что вместо выполнения законных требований представителей ВСУ часть присутствующих прибегла к физическому противостоянию и препятствованию мобилизационным мероприятиям.

В ТЦК заявили, что во время инцидента против военнослужащих применили слезоточивые вещества и физическую силу. В результате этого они получили телесные повреждения различной степени тяжести и химические ожоги роговицы глаз. Пострадавших госпитализировали.

Также, по данным центра, был поврежден служебный автомобиль и средства видеофиксации.

«Действия лиц, которые принимали участие в нападении, подпадают под признаки тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициирует неотложное ходатайство перед правоохранительными органами о привлечении к ответственности максимально широкого круга участников инцидента согласно самым строгим санкциям законодательства.

Любое вмешательство в мобилизационные мероприятия и применение силы к военнослужащим при исполнении обязанности влечет за собой неотвратимую ответственность. Каждый факт агрессии будет расследован, а каждый участник — идентифицирован. Попытки силового давления на представителей сектора обороны являются прямой помощью агрессору в дестабилизации тыла. Правопорядок и безопасность личного состава будут обеспечены всеми доступными законными методами», — подчеркнули в ТЦК.

военные Одесса военнослужащие ТЦК

