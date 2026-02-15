Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги у період холодів

Президент попередив про зростання ризиків нових атак з боку Росії із настанням похолодання.

Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги впродовж найближчих днів, коли в країні прогнозують зниження температури повітря. Про це Глава держави заявив у своєму зверненні.

За словами Президента, із настанням холодів зростають і ризики нових атак з боку Росії.

«Попереду знов кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу.

Ми у комунікації з усіма партнерами й переконуємо, що кожна така загроза, кожен такий ризик тільки погіршують загальні можливості закінчити цю війну», — наголосив Зеленський.

