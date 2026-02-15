Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги в период холодов

Президент предупредил о росте рисков новых атак со стороны России с наступлением похолодания.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в течение ближайших дней, когда в стране прогнозируют снижение температуры воздуха. Об этом Глава государства заявил в своем обращении.

По словам Президента, с наступлением холодов возрастают и риски новых атак со стороны России.

«Впереди вновь несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу. Мы на связи со всеми партнерами и убеждаем, что каждая такая угроза, каждый такой риск только ухудшают общие возможности закончить эту войну», — подчеркнул Зеленский.

