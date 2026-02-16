  1. В Україні

На Львівщини батько вбив двох дітей та скоїв самогубство

08:30, 16 лютого 2026
Інцидент стався у селі Станіславчик Золочівського району.
У селі Станіславчик Золочівського району Львівщини знайшла застреленими чоловіка та двох його дітей 13 і 15 років. За попередніми даними поліції, батько вбив дітей і покінчив життя самогубством.

Як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, 15 лютого застреленими знайшли двох дітей, віком 13 і 15 років, та їхнього батька.

«Обставини трагедії з'ясовують. На місці працюють всі профільні служби.

Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала», - сказав він і зазначив, що тримає ситуацію на особистому контролі.

У свою чергу поліція Львівщини повідомила, що встановлює обставини подвійного вбивства та самогубства у Золочівському районі.

«Сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району.

На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб – 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя.

Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям», - заявили у поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.  

