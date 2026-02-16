Во Львовской области отец убил двоих детей и совершил самоубийство

Инцидент произошел в селе Станиславчик Золочевского района.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области нашли застреленными мужчину и двоих его детей 13 и 15 лет. По предварительным данным полиции, отец убил детей и покончил с собой.

Как сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, 15 февраля застреленными обнаружили двоих детей в возрасте 13 и 15 лет и их отца.

«Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают все профильные службы.

Как сообщили в местной Службе по делам детей, семью характеризуют как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла», — сказал он и отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

В свою очередь полиция Львовской области сообщила, что устанавливает обстоятельства двойного убийства и самоубийства в Золочевском районе.

«Сегодня, 15 февраля, около 21:25 в полицию поступило сообщение о выстрелах, которые прозвучали в одном из домов в селе Станиславчик Золочевского района.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела трех человек — 42-летнего местного жителя и его двоих детей в возрасте 13 и 15 лет без признаков жизни.

Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью», — заявили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».

В настоящее время проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.