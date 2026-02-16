У Києві на станції метро «Теремки» обвалилася частина стелі

У Київському метрополітені уточнили, що йдеться про локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі.

Фото: медіа

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на станції метро «Теремки» ввечері 15 лютого обвалилася частина підвісної стелі в одному з виходів. Інцидент стався близько 22:30. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У КМДА повідомили, що станція продовжує працювати у звичайному режимі, а рух поїздів здійснюється без змін.

У Київському метрополітені уточнили, що йдеться про локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі. За даними підприємства, причиною стали неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані внаслідок обстрілів.

Частина дефектів мала прихований характер і не могла бути виявлена під час стандартних візуальних оглядів. Водночас на об’єкті вже тривали підготовчі роботи для проведення часткового ремонту виходу.

Наразі фахівці продовжують обстеження системи підвісної стелі та всього підземного переходу станції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.