В Киеве на станции метро «Теремки» обрушилась часть потолка

В Киеве на станции метро «Теремки» вечером 15 февраля обрушилась часть подвесного потолка в одном из выходов. Инцидент произошел около 22:30. По предварительной информации, пострадавших нет.

В КГГА сообщили, что станция продолжает работать в обычном режиме, а движение поездов осуществляется без изменений.

В Киевском метрополитене уточнили, что речь идет о локальном повреждении отдельных элементов подвесного потолка. По данным предприятия, причиной стали неоднократные предыдущие повреждения конструкций выхода, полученные в результате обстрелов.

Часть дефектов носила скрытый характер и не могла быть выявлена во время стандартных визуальных осмотров. В то же время на объекте уже проводились подготовительные работы для проведения частичного ремонта выхода.

В настоящее время специалисты продолжают обследование системы подвесного потолка и всего подземного перехода станции.

