З 16 лютого Харківський окружний адмінсуд працюватиме в обмеженому режимі

Харківський окружний адміністративний суд повідомив про тимчасові зміни в роботі.

«У зв’язку з обставинами тимчасового характеру, з 16 лютого 2026 року прийом громадян та організація роботи суду здійснюються в обмеженому режимі.

Канцелярія суду тимчасово не здійснює прийом та обробку вхідної та вихідної кореспонденції», - йдеться у заяві.

Також у суді зазначають, що подання процесуальних документів можливе в електронній формі засобами підсистеми «Електронний суд» або поштовим зв’язком.

«Про відновлення повноцінної роботи суду буде повідомлено додатково», - додали у суді.

