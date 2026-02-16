С 16 февраля Харьковский окружной админсуд будет работать в ограниченном режиме

Канцелярия суда временно не осуществляет прием и обработку входящей и исходящей корреспонденции.

Харьковский окружной административный суд сообщил о временных изменениях в работе.

«В связи с обстоятельствами временного характера, с 16 февраля 2026 года прием граждан и организация работы суда осуществляются в ограниченном режиме.

Канцелярия суда временно не осуществляет прием и обработку входящей и исходящей корреспонденции», — говорится в заявлении.

Также в суде отмечают, что подача процессуальных документов возможна в электронной форме средствами подсистемы «Электронный суд» либо почтовой связью.

«О возобновлении полноценной работы суда будет сообщено дополнительно», — добавили в суде.

