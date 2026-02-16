Як перевірити використання аліментів – роз’яснення Мін’юсту

Платник може ініціювати інспекцію, якщо має сумніви щодо цільового витрачання коштів.

Аліменти, отримані на дитину, є її власністю. Той із батьків або інший законний представник, на чиє ім’я вони виплачуються, зобов’язаний витрачати ці кошти виключно в інтересах дитини — на харчування, одяг, взуття, медичне обслуговування, освіту, розвиток і забезпечення належних умов життя. Про це розповіли в Мін’юсті, надавши роз’язнення.

Цільове використання аліментів є гарантією реалізації права дитини на належне утримання.

Коли можна ініціювати перевірку

Якщо у платника виникають сумніви щодо використання аліментів, він має право звернутися до компетентних органів із заявою про проведення перевірки. Такі звернення частіше подаються, коли розмір аліментів є значним.

Позапланова перевірка можлива за умови, що платник не має заборгованості зі сплати аліментів. Вона проводиться не частіше одного разу на три місяці (частина перша статті 186 Кодексу).

Хто здійснює контроль

Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюють органи опіки та піклування шляхом інспекційних відвідувань отримувача. Порядок і періодичність таких перевірок визначає центральний орган виконавчої влади у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Куди подавати заяву

Відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 15 листопада 2018 року № 1713, заяву можна подати:

до районної або районної у місті Києві держадміністрації;

до виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської чи селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання отримувача аліментів;

до відповідної служби у справах дітей.

Які документи необхідні

До заяви додається розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців і відомості про місце проживання отримувача.

Якщо аліменти сплачуються не за рішенням суду, а за домовленістю між батьками або за договором, платник подає копії документів, що підтверджують їх сплату та розмір.

Наявність заборгованості є підставою для відмови у проведенні інспекційного відвідування.

Як відбувається інспекція

Перевірка проводиться протягом 30 календарних днів із моменту надходження заяви, а за наявності об’єктивних причин — не пізніше ніж за 45 днів.

Отримувача аліментів повідомляють рекомендованим листом не пізніше ніж за сім календарних днів до перевірки з подальшим узгодженням дати і часу. У листі попереджають про адміністративну відповідальність за створення перешкод перевірці відповідно до статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що перевіряють

Під час інспекції обстежують умови проживання дитини та оцінюють рівень задоволення її потреб з урахуванням розміру аліментів.

Звертають увагу на зовнішній вигляд, стан здоров’я та інші ознаки, що можуть свідчити про неналежне забезпечення. Якщо дитина може висловити свою думку, з нею проводять бесіду.

Служба у справах дітей може звертатися із запитами до закладів освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту щодо стану здоров’я дитини та отримання необхідних послуг, а також до надавачів житлово-комунальних послуг щодо оплати за місцем проживання.

Чеки, квитанції та інші документи, що підтверджують витрати, отримувач надає лише за власним бажанням і за наявності. Так само добровільно може бути подане письмове пояснення щодо використання аліментів.

Результати перевірки та подальші дії

Протягом п’яти робочих днів після інспекції складається висновок. Його копії надсилають платнику та отримувачу аліментів.

У разі встановлення нецільового використання коштів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про перерахування частини суми на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України (частина друга статті 186 Кодексу).

