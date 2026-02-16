Как проверить использование алиментов – разъяснение Минюста
Алименты, полученные на ребенка, являются его собственностью. Тот из родителей или другой законный представитель, на чье имя они выплачиваются, обязан расходовать эти средства исключительно в интересах ребенка – на питание, одежду, обувь, медицинское обслуживание, образование, развитие и обеспечение надлежащих условий жизни. Об этом рассказали в Минюсте, предоставив разъяснение.
Целевое использование алиментов является гарантией реализации права ребенка на надлежащее содержание.
Когда можно инициировать проверку
Если у плательщика возникают сомнения относительно использования алиментов, он имеет право обратиться в компетентные органы с заявлением о проведении проверки. Такие обращения чаще подаются, когда размер алиментов является значительным.
Внеплановая проверка возможна при условии, что у плательщика нет задолженности по уплате алиментов. Она проводится не чаще одного раза в три месяца (часть первая статьи 186 Кодекса).
Кто осуществляет контроль
Контроль за целевым расходованием алиментов осуществляют органы опеки и попечительства путем инспекционных посещений получателя. Порядок и периодичность таких проверок определяет центральный орган исполнительной власти в сфере усыновления и защиты прав детей.
Куда подавать заявление
В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства социальной политики Украины от 15 ноября 2018 года № 1713, заявление можно подать:
- в районную или районную в городе Киеве государственную администрацию;
- в исполнительный орган городского, районного в городе (в случае его образования), сельского или поселкового совета объединенной территориальной общины по месту жительства получателя алиментов;
- в соответствующую службу по делам детей.
Какие документы необходимы
К заявлению прилагается расчет задолженности по уплате алиментов за последние 12 месяцев и сведения о месте жительства получателя.
Если алименты уплачиваются не по решению суда, а по договоренности между родителями или по договору, плательщик подает копии документов, подтверждающих их уплату и размер.
Наличие задолженности является основанием для отказа в проведении инспекционного посещения.
Как проходит инспекция
Проверка проводится в течение 30 календарных дней с момента поступления заявления, а при наличии объективных причин — не позднее чем за 45 дней.
Получателя алиментов уведомляют заказным письмом не позднее чем за семь календарных дней до проверки с последующим согласованием даты и времени. В письме предупреждают об административной ответственности за создание препятствий проверке в соответствии со статьей 188-50 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Что проверяют
Во время инспекции обследуют условия проживания ребенка и оценивают уровень удовлетворения его потребностей с учетом размера алиментов.
Обращают внимание на внешний вид, состояние здоровья и другие признаки, которые могут свидетельствовать о ненадлежащем обеспечении. Если ребенок может высказать свое мнение, с ним проводят беседу.
Служба по делам детей может обращаться с запросами в учреждения образования, здравоохранения или социальной защиты относительно состояния здоровья ребенка и получения необходимых услуг, а также к поставщикам жилищно-коммунальных услуг относительно оплаты по месту жительства.
Чеки, квитанции и другие документы, подтверждающие расходы, получатель предоставляет только по собственному желанию и при наличии. Так же добровольно может быть представлено письменное объяснение об использовании алиментов.
Результаты проверки и дальнейшие действия
В течение пяти рабочих дней после инспекции составляется заключение. Его копии направляются плательщику и получателю алиментов.
В случае установления нецелевого использования средств плательщик имеет право обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или о перечислении части суммы на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины (часть вторая статьи 186 Кодекса).
