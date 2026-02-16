  1. В Украине

Как проверить использование алиментов – разъяснение Минюста

12:36, 16 февраля 2026
Плательщик может инициировать инспекцию, если имеет сомнения относительно целевого расходования средств.
Алименты, полученные на ребенка, являются его собственностью. Тот из родителей или другой законный представитель, на чье имя они выплачиваются, обязан расходовать эти средства исключительно в интересах ребенка – на питание, одежду, обувь, медицинское обслуживание, образование, развитие и обеспечение надлежащих условий жизни. Об этом рассказали в Минюсте, предоставив разъяснение.

Целевое использование алиментов является гарантией реализации права ребенка на надлежащее содержание.

Когда можно инициировать проверку

Если у плательщика возникают сомнения относительно использования алиментов, он имеет право обратиться в компетентные органы с заявлением о проведении проверки. Такие обращения чаще подаются, когда размер алиментов является значительным.

Внеплановая проверка возможна при условии, что у плательщика нет задолженности по уплате алиментов. Она проводится не чаще одного раза в три месяца (часть первая статьи 186 Кодекса).

Кто осуществляет контроль

Контроль за целевым расходованием алиментов осуществляют органы опеки и попечительства путем инспекционных посещений получателя. Порядок и периодичность таких проверок определяет центральный орган исполнительной власти в сфере усыновления и защиты прав детей.

Куда подавать заявление

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства социальной политики Украины от 15 ноября 2018 года № 1713, заявление можно подать:

  • в районную или районную в городе Киеве государственную администрацию;
  • в исполнительный орган городского, районного в городе (в случае его образования), сельского или поселкового совета объединенной территориальной общины по месту жительства получателя алиментов;
  • в соответствующую службу по делам детей.

Какие документы необходимы

К заявлению прилагается расчет задолженности по уплате алиментов за последние 12 месяцев и сведения о месте жительства получателя.

Если алименты уплачиваются не по решению суда, а по договоренности между родителями или по договору, плательщик подает копии документов, подтверждающих их уплату и размер.

Наличие задолженности является основанием для отказа в проведении инспекционного посещения.

Как проходит инспекция

Проверка проводится в течение 30 календарных дней с момента поступления заявления, а при наличии объективных причин — не позднее чем за 45 дней.

Получателя алиментов уведомляют заказным письмом не позднее чем за семь календарных дней до проверки с последующим согласованием даты и времени. В письме предупреждают об административной ответственности за создание препятствий проверке в соответствии со статьей 188-50 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что проверяют

Во время инспекции обследуют условия проживания ребенка и оценивают уровень удовлетворения его потребностей с учетом размера алиментов.

Обращают внимание на внешний вид, состояние здоровья и другие признаки, которые могут свидетельствовать о ненадлежащем обеспечении. Если ребенок может высказать свое мнение, с ним проводят беседу.

Служба по делам детей может обращаться с запросами в учреждения образования, здравоохранения или социальной защиты относительно состояния здоровья ребенка и получения необходимых услуг, а также к поставщикам жилищно-коммунальных услуг относительно оплаты по месту жительства.

Чеки, квитанции и другие документы, подтверждающие расходы, получатель предоставляет только по собственному желанию и при наличии. Так же добровольно может быть представлено письменное объяснение об использовании алиментов.

Результаты проверки и дальнейшие действия

В течение пяти рабочих дней после инспекции составляется заключение. Его копии направляются плательщику и получателю алиментов.

В случае установления нецелевого использования средств плательщик имеет право обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или о перечислении части суммы на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины (часть вторая статьи 186 Кодекса).

