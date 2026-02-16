Горіли будинки та сіно – на Прикарпатті за добу ліквідували 6 пожеж, евакуйовано 60 осіб

Пожежі виникли в Івано-Франківську та селах Гаврилівка, Гута, Полянки, постраждалих немає.

Фото ілюстративне

За добу в Івано-Франківській області ліквідовано шість пожеж, повідомляє Головне управління ДСНС в області. Під час інцидентів евакуйовано 60 осіб, постраждалих немає.

Пожежі виникли в приватних житлових будинках у місті Івано-Франківську та селі Гаврилівка Переріслянської громади, а також у господарській будівлі в селі Гута Солотвинської громади та в селі Полянки Білоберізької ТГ, де горіло сіно на території приватного домогосподарства.

15 лютого о 20:45 в Івано-Франківську на вулиці Івасюка спалахнуло підвальне приміщення дев’ятиповерхового будинку на площі 5 м², пожежу ліквідували оперативно.

О 23:19 того ж дня надійшло повідомлення про загоряння в селі Поляниця Поляницької громади Надвірнянського району. Пожежа охопила приміщення на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі площею близько 20 м². Рятувальники спільно з адміністрацією закладу евакуювали 60 осіб та не допустили поширення вогню на сусідні приміщення.

Причини всіх пожеж встановлюються.

