  1. В Украине

Горели дома и сено – в Прикарпатье за сутки ликвидировали 6 пожаров, эвакуировано 60 человек

23:12, 16 февраля 2026
Пожары возникли в Ивано-Франковске и селах Гавриловка, Гута, Полянки, пострадавших нет.
Фото иллюстративное
За сутки в Ивано-Франковской области ликвидировано шесть пожаров, сообщает Главное управление ГСЧС в области. Во время инцидентов эвакуировано 60 человек, пострадавших нет.

Пожары возникли в частных жилых домах в городе Ивано-Франковске и селе Гавриловка Перерислянской общины, а также в хозяйственной постройке в селе Гута Солотвинской общины и в селе Полянки Белобережской ТГ, где горело сено на территории частного домохозяйства.

15 февраля в 20:45 в Ивано-Франковске на улице Ивасюка загорелось подвальное помещение девятиэтажного дома на площади 5 м², пожар был оперативно ликвидирован.

В 23:19 того же дня поступило сообщение о возгорании в селе Поляница Поляницкой общины Надворнянского района. Пожар охватил помещение на втором этаже пятиэтажного здания площадью около 20 м². Спасатели совместно с администрацией учреждения эвакуировали 60 человек и не допустили распространения огня на соседние помещения.

Причины всех пожаров устанавливаются.

ГСЧС Ивано-Франковск Прикарпатье пожар

