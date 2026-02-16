Горели дома и сено – в Прикарпатье за сутки ликвидировали 6 пожаров, эвакуировано 60 человек

Пожары возникли в Ивано-Франковске и селах Гавриловка, Гута, Полянки, пострадавших нет.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За сутки в Ивано-Франковской области ликвидировано шесть пожаров, сообщает Главное управление ГСЧС в области. Во время инцидентов эвакуировано 60 человек, пострадавших нет.

Пожары возникли в частных жилых домах в городе Ивано-Франковске и селе Гавриловка Перерислянской общины, а также в хозяйственной постройке в селе Гута Солотвинской общины и в селе Полянки Белобережской ТГ, где горело сено на территории частного домохозяйства.

15 февраля в 20:45 в Ивано-Франковске на улице Ивасюка загорелось подвальное помещение девятиэтажного дома на площади 5 м², пожар был оперативно ликвидирован.

В 23:19 того же дня поступило сообщение о возгорании в селе Поляница Поляницкой общины Надворнянского района. Пожар охватил помещение на втором этаже пятиэтажного здания площадью около 20 м². Спасатели совместно с администрацией учреждения эвакуировали 60 человек и не допустили распространения огня на соседние помещения.

Причины всех пожаров устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.