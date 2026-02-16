  1. В Україні

У Харкові затримали ділка, який за $10000 обіцяв вирішити питання з ТЦК

15:29, 16 лютого 2026
Працівник Укрзалізниці обіцяв клієнту за 10 000 доларів допомогти отримати повістку з додатковим часом на збори, скасувати вже видану повістку.
У Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який зловживав своїм впливом. Про це повідомила ДПСУ.

Працівник Укрзалізниці обіцяв клієнту за 10 000 доларів допомогти отримати повістку з додатковим часом на збори, скасувати вже видану повістку та «вирішити інші питання» через свої зв’язки у ТЦК та СП.

13 лютого 2026 року після передачі коштів його затримали. Чоловікові повідомлено про підозру за зловживання впливом, поєднане з вимаганням.

Тепер зловмиснику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

