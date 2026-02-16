В Харькове задержали дельца, который за $10000 обещал решить вопрос с ТЦК

Работник Укрзализныци обещал клиенту за 10 000 долларов помочь получить повестку с дополнительным временем на сборы, отменить уже выданную повестку.

В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который злоупотреблял своим влиянием. Об этом сообщила ГПСУ.

Работник Укрзализныци обещал клиенту за 10 000 долларов помочь получить повестку с дополнительным временем на сборы, отменить уже выданную повестку и «решить другие вопросы» через свои связи в ТЦК и СП.

13 февраля 2026 года после передачи средств его задержали. Мужчине сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием, совмещенном с вымогательством.

Теперь злоумышленнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

