В Харькове задержали дельца, который за $10000 обещал решить вопрос с ТЦК
15:29, 16 февраля 2026
Работник Укрзализныци обещал клиенту за 10 000 долларов помочь получить повестку с дополнительным временем на сборы, отменить уже выданную повестку.
В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который злоупотреблял своим влиянием. Об этом сообщила ГПСУ.
Работник Укрзализныци обещал клиенту за 10 000 долларов помочь получить повестку с дополнительным временем на сборы, отменить уже выданную повестку и «решить другие вопросы» через свои связи в ТЦК и СП.
13 февраля 2026 года после передачи средств его задержали. Мужчине сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием, совмещенном с вымогательством.
Теперь злоумышленнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
