Доступність житла і установ: Мінрозвитку готує масштабні зміни до будівельних норм

Мінрозвитку готує масштабні зміни до державних будівельних норм, які передбачають запровадження детальних вимог доступності для житлових і громадських будівель.

Міністерство розвитку громад та територій України готує зміни до державних будівельних норм, щоб повніше врахувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Насамперед оновлення стосуватиметься житлових і громадських будівель (ДБН В.2.2-15-2019, В.2.2-9:2018). Про це інформує Мінрозвитку.

Рішення ухвалено після аналізу чинних норм, проведеного спільно з профільними організаціями. Дослідження охопило 33 ДБН, які регулюють проєктування житлових, громадських, транспортних і виробничих об’єктів.

За результатами: 52% норм повністю відповідають вимогам доступності, 24% містять посилання на інклюзивні стандарти без належної деталізації, ще 24% лише частково враховують потреби маломобільних людей і потребують доопрацювання.

«Ми системно оновлюємо будівельні норми, максимально деталізуємо вимоги до доступності, щоб зміни ефективно працювали в реальному житті. Робимо це у тісній співпраці з експертами та громадськими організаціями, аби нові норми справді враховували потреби людей і дозволяли кожному безперешкодно користуватися простором — незалежно від стану здоров’я чи мобільності. Водночас оновлення норм спрямоване на гармонізацію з міжнародними стандартами доступності. Наша мета — створити сучасне, безбар’єрне середовище, зручне для всіх», - зазначила Наталія Козловська, заступниця Міністра розвитку громад та територій.

Що зміниться для житлових будинків

Оновлення ДБН В.2.2-15-2019 передбачає створення більш зручного й безпечного середовища для всіх мешканців — від прибудинкової території до безпосереднього доступу до квартир.

Серед ключових нововведень — актуалізація вимог до облаштування прилеглої території і дворів для безперешкодного пересування маломобільних груп населення. Зокрема має бути передбачене облаштування тактильних і візуальних елементів навігації;

Окремий блок змін стосуватиметься внутрішніх рішень будівель. Зокрема, фахівці опрацьовують:

запровадження засобів орієнтації для людей з порушенням зору в під’їздах;

уточнення вимог до евакуації, зокрема для осіб у кріслах колісних у висотних будівлях;

уточнення параметрів ліфтів для перевезення людей у кріслах колісних;

дублювання інформації шрифтом Брайля та тактильними засобами;

обов’язкове контрастне маркування, звукові оповіщення та інші елементи доступності.

Зміни мають забезпечити можливість безпечного користування житлом і спільними просторами будинку для всіх мешканців незалежно від рівня мобільності.

Що зміниться для громадських будівель

Зміни до ДБН В.2.2-9:2018 спрямовані на те, щоб люди з інвалідністю могли безперешкодно користуватися установами, закладами культури, спорту та сервісу.

Так щодо прилеглої територія та входів буде передбачено:

тактильні схеми біля входів;

дублювання навігації шрифтом Брайля та звукове інформування;

зручний зв’язок будівель із зупинками громадського транспорту та парковками;

переговорні пристрої на огороджених територіях;

визначення стандартів зон посадки та висадки пасажирів, зокрема МГН.

Оновлені вимоги також торкнуться внутрішніх просторів та включають:

доступні входи, коридори, ліфти, пандуси;

системи візуальної, звукової та тактильної сигналізації про небезпеку;

безбар’єрні вестибюлі, каси, гардероби, зали очікування;

комфортні умови біля стійок обслуговування та в зонах відпочинку;

передбачити зручні місця для глядачів на кріслах колісних, де можна вільно розміститися;

вимоги до зручних місць для людей на кріслах колісних у кафе та їдальнях, а також достатньої ширини проходів, щоб можна було безперешкодно маневрувати;

розробити детальні вимоги до доступності спортивних та оздоровчих об’єктів;

