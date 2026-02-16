  1. В Україні

Доступність житла і установ: Мінрозвитку готує масштабні зміни до будівельних норм

19:12, 16 лютого 2026
Мінрозвитку готує масштабні зміни до державних будівельних норм, які передбачають запровадження детальних вимог доступності для житлових і громадських будівель.
Доступність житла і установ: Мінрозвитку готує масштабні зміни до будівельних норм
Міністерство розвитку громад та територій України готує зміни до державних будівельних норм, щоб повніше врахувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Насамперед оновлення стосуватиметься житлових і громадських будівель (ДБН В.2.2-15-2019, В.2.2-9:2018). Про це інформує Мінрозвитку. 

Рішення ухвалено після аналізу чинних норм, проведеного спільно з профільними організаціями. Дослідження охопило 33 ДБН, які регулюють проєктування житлових, громадських, транспортних і виробничих об’єктів.

За результатами: 52% норм повністю відповідають вимогам доступності, 24% містять посилання на інклюзивні стандарти без належної деталізації, ще 24% лише частково враховують потреби маломобільних людей і потребують доопрацювання. 

«Ми системно оновлюємо будівельні норми, максимально деталізуємо вимоги до доступності, щоб зміни ефективно працювали в реальному житті. Робимо це у тісній співпраці з експертами та громадськими організаціями, аби нові норми справді враховували потреби людей і дозволяли кожному безперешкодно користуватися простором — незалежно від стану здоров’я чи мобільності. Водночас оновлення норм спрямоване на гармонізацію з міжнародними стандартами доступності. Наша мета — створити сучасне, безбар’єрне середовище, зручне для всіх», - зазначила Наталія Козловська, заступниця Міністра розвитку громад та територій. 

Що зміниться для житлових будинків

Оновлення ДБН В.2.2-15-2019 передбачає створення більш зручного й безпечного середовища для всіх мешканців — від прибудинкової території до безпосереднього доступу до квартир.

Серед ключових нововведень — актуалізація вимог до облаштування прилеглої території і дворів для безперешкодного пересування маломобільних груп населення. Зокрема має бути передбачене облаштування тактильних і візуальних елементів навігації;

Окремий блок змін стосуватиметься внутрішніх рішень будівель. Зокрема, фахівці опрацьовують:

  • запровадження засобів орієнтації для людей з порушенням зору в під’їздах;
  • уточнення вимог до евакуації, зокрема для осіб у кріслах колісних у висотних будівлях;
  • уточнення параметрів ліфтів для перевезення людей у кріслах колісних;
  • дублювання інформації шрифтом Брайля та тактильними засобами;
  • обов’язкове контрастне маркування, звукові оповіщення та інші елементи доступності.

Зміни мають забезпечити можливість безпечного користування житлом і спільними просторами будинку для всіх мешканців незалежно від рівня мобільності.

Що зміниться для громадських будівель

Зміни до ДБН В.2.2-9:2018 спрямовані на те, щоб люди з інвалідністю могли безперешкодно користуватися установами, закладами культури, спорту та сервісу.

Так щодо прилеглої територія та входів буде передбачено: 

  • тактильні схеми біля входів;
  • дублювання навігації шрифтом Брайля та звукове інформування;
  • зручний зв’язок будівель із зупинками громадського транспорту та парковками;
  • переговорні пристрої на огороджених територіях;
  • визначення стандартів зон посадки та висадки пасажирів, зокрема МГН.

Оновлені вимоги також торкнуться внутрішніх просторів та включають:

  • доступні входи, коридори, ліфти, пандуси;
  • системи візуальної, звукової та тактильної сигналізації про небезпеку;
  • безбар’єрні вестибюлі, каси, гардероби, зали очікування;
  • комфортні умови біля стійок обслуговування та в зонах відпочинку;
  • передбачити зручні місця для глядачів на кріслах колісних, де можна вільно розміститися;
  • вимоги до зручних місць для людей на кріслах колісних у кафе та їдальнях, а також достатньої ширини проходів, щоб можна було безперешкодно маневрувати;
  • розробити детальні вимоги до  доступності спортивних та оздоровчих об’єктів;

Міністерство розвитку громад та територій будівництво

