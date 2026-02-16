Доступность жилья и учреждений: Минразвития готовит масштабные изменения в строительные нормы
Министерство развития общин и территорий Украины готовит изменения в государственные строительные нормы, чтобы более полно учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп. В первую очередь обновления коснутся жилых и общественных зданий (ДБН В.2.2-15-2019, В.2.2-9:2018). Об этом сообщает Минразвития.
Решение принято после анализа действующих норм, проведённого совместно с профильными организациями. Исследование охватило 33 ДБН, регулирующие проектирование жилых, общественных, транспортных и производственных объектов.
По результатам: 52% норм полностью соответствуют требованиям доступности, 24% содержат ссылки на инклюзивные стандарты без достаточной детализации, ещё 24% лишь частично учитывают потребности маломобильных людей и требуют доработки.
«Мы системно обновляем строительные нормы, максимально детализируем требования к доступности, чтобы изменения эффективно работали в реальной жизни. Делаем это в тесном сотрудничестве с экспертами и общественными организациями, чтобы новые нормы действительно учитывали потребности людей и позволяли каждому беспрепятственно пользоваться пространством — независимо от состояния здоровья или мобильности. Одновременно обновление норм направлено на гармонизацию с международными стандартами доступности. Наша цель — создать современную безбарьерную среду, удобную для всех», — отметила Наталия Козловская, заместитель Министра развития общин и территорий.
Что изменится для жилых домов
Обновление ДБН В.2.2-15-2019 предусматривает создание более удобной и безопасной среды для всех жителей — от придомовой территории до непосредственного доступа к квартирам.
Среди ключевых нововведений — актуализация требований к обустройству прилегающей территории и дворов для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. В частности, предусмотрено обустройство тактильных и визуальных элементов навигации.
Отдельный блок изменений коснётся внутренних решений зданий. В частности, специалисты прорабатывают:
- введение средств ориентирования для людей с нарушением зрения в подъездах;
- уточнение требований к эвакуации, в том числе для лиц в креслах-колясках в высотных зданиях;
- уточнение параметров лифтов для перевозки людей в креслах-колясках;
- дублирование информации шрифтом Брайля и тактильными средствами;
- обязательную контрастную маркировку, звуковые оповещения и другие элементы доступности.
Изменения должны обеспечить возможность безопасного пользования жильём и общими пространствами дома для всех жителей независимо от уровня мобильности.
Что изменится для общественных зданий
Изменения в ДБН В.2.2-9:2018 направлены на то, чтобы люди с инвалидностью могли беспрепятственно пользоваться учреждениями, объектами культуры, спорта и сервиса.
В части прилегающей территории и входов предусмотрено:
- тактильные схемы у входов;
- дублирование навигации шрифтом Брайля и звуковое информирование;
- удобная связь зданий с остановками общественного транспорта и парковками;
- переговорные устройства на ограждённых территориях;
- определение стандартов зон посадки и высадки пассажиров, в том числе МГН.
Обновлённые требования также затронут внутренние пространства и включают:
- доступные входы, коридоры, лифты, пандусы;
- системы визуальной, звуковой и тактильной сигнализации об опасности;
- безбарьерные вестибюли, кассы, гардеробы, залы ожидания;
- комфортные условия у стоек обслуживания и в зонах отдыха;
- предусмотрение удобных мест для зрителей в креслах-колясках с возможностью свободного размещения;
- требования к удобным местам для людей в креслах-колясках в кафе и столовых, а также достаточной ширине проходов для свободного маневрирования;
- разработку детальных требований к доступности спортивных и оздоровительных объектов.
