  1. В Україні

Квартири «з тіні» та нові правила оренди: Рада готує нові закони у межах житлової реформи

22:18, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Раді кажуть, що напрацьовують рішення для впорядкування ринку рієлторських послуг, оскільки є велика кількість запитів і скарг на неякісні послуги у цій сфері.
Квартири «з тіні» та нові правила оренди: Рада готує нові закони у межах житлової реформи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про основні засади житлової політики», але для повноцінного запуску житлової реформи необхідно ухвалити ще низку законодавчих ініціатив, робота над якими триває у парламенті.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, мова йде про:

  • окремий закон про соціальне житло — з визначенням механізму розрахунку та сплати орендної плати;
  • закон про управління житловим фондом;
  • закон про ринок орендного житла, який має зробити цей сегмент прозорим.

Також, вказує депутатка, потрібно вносити зміни до Податкового кодексу, щоб сама ставка податків була меншою і люди, які здають квартири в оренду, виходили «з тіні».

Наразі при профільному комітеті вже працює робоча група, яка готує рішення для впорядкування ринку рієлторських послуг. За словами депутатки, у цій сфері накопичилося чимало скарг на неякісні послуги, що потребує законодавчого врегулювання.

Загалом у парламенті очікують, що 2026 рік стане роком масштабного реформування житлового сектору. Водночас успіх змін залежатиме від кількох факторів:

  • швидкості імплементації законодавства Міністерством розвитку громад та територій;
  • підтримки міжнародних партнерів через кредитні програми;
  • готовності громад планувати чіткі житлові стратегії розвитку на місцевому рівні.

У громадах, наголошує Шуляк, має бути чітке розуміння, де саме і яке житло будується, яка потреба існує та якими механізмами вона буде закриватися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]