Квартири «з тіні» та нові правила оренди: Рада готує нові закони у межах житлової реформи

У Раді кажуть, що напрацьовують рішення для впорядкування ринку рієлторських послуг, оскільки є велика кількість запитів і скарг на неякісні послуги у цій сфері.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про основні засади житлової політики», але для повноцінного запуску житлової реформи необхідно ухвалити ще низку законодавчих ініціатив, робота над якими триває у парламенті.

За словами голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, мова йде про:

окремий закон про соціальне житло — з визначенням механізму розрахунку та сплати орендної плати;

закон про управління житловим фондом;

закон про ринок орендного житла, який має зробити цей сегмент прозорим.

Також, вказує депутатка, потрібно вносити зміни до Податкового кодексу, щоб сама ставка податків була меншою і люди, які здають квартири в оренду, виходили «з тіні».

Наразі при профільному комітеті вже працює робоча група, яка готує рішення для впорядкування ринку рієлторських послуг. За словами депутатки, у цій сфері накопичилося чимало скарг на неякісні послуги, що потребує законодавчого врегулювання.

Загалом у парламенті очікують, що 2026 рік стане роком масштабного реформування житлового сектору. Водночас успіх змін залежатиме від кількох факторів:

швидкості імплементації законодавства Міністерством розвитку громад та територій;

підтримки міжнародних партнерів через кредитні програми;

готовності громад планувати чіткі житлові стратегії розвитку на місцевому рівні.

У громадах, наголошує Шуляк, має бути чітке розуміння, де саме і яке житло будується, яка потреба існує та якими механізмами вона буде закриватися.

