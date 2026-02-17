  1. В Украине

Квартиры «из тени» и новые правила аренды: Рада готовит новые законы в рамках жилищной реформы

22:18, 17 февраля 2026
В Раде говорят, что нарабатывают решения для упорядочения рынка риелторских услуг, поскольку есть множество запросов и жалоб на некачественные услуги в этой сфере.рієл
Квартиры «из тени» и новые правила аренды: Рада готовит новые законы в рамках жилищной реформы
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «Об основных принципах жилищной политики», однако для полноценного запуска жилищной реформы необходимо принять еще ряд законодательных инициатив, работа над которыми продолжается в парламенте.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, речь идет о:

  • отдельном законе о социальном жилье — с определением механизма расчета и уплаты арендной платы;
  • законе об управлении жилищным фондом;
  • законе о рынке арендного жилья, который должен сделать этот сегмент прозрачным.

Также, указывает депутат, необходимо вносить изменения в Налоговый кодекс, чтобы ставка налогов была ниже и люди, сдающие квартиры в аренду, выходили «из тени».

В настоящее время при профильном комитете уже работает рабочая группа, которая готовит решения для упорядочения рынка риелторских услуг. По словам депутата, в этой сфере накопилось немало жалоб на некачественные услуги, что требует законодательного урегулирования.

В целом в парламенте ожидают, что 2026 год станет годом масштабного реформирования жилищного сектора. В то же время успех изменений будет зависеть от нескольких факторов:

  • скорости имплементации законодательства Министерством развития громад и территорий;
  • поддержки международных партнеров через кредитные программы;
  • готовности громад планировать четкие жилищные стратегии развития на местном уровне.

В громадах, подчеркивает Шуляк, должно быть четкое понимание, где именно и какое жилье строится, какая потребность существует и какими механизмами она будет закрываться.

Верховная Рада Украины законопроект недвижимость

