Квартиры «из тени» и новые правила аренды: Рада готовит новые законы в рамках жилищной реформы

В Раде говорят, что нарабатывают решения для упорядочения рынка риелторских услуг, поскольку есть множество запросов и жалоб на некачественные услуги в этой сфере.рієл

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «Об основных принципах жилищной политики», однако для полноценного запуска жилищной реформы необходимо принять еще ряд законодательных инициатив, работа над которыми продолжается в парламенте.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, речь идет о:

отдельном законе о социальном жилье — с определением механизма расчета и уплаты арендной платы;

законе об управлении жилищным фондом;

законе о рынке арендного жилья, который должен сделать этот сегмент прозрачным.

Также, указывает депутат, необходимо вносить изменения в Налоговый кодекс, чтобы ставка налогов была ниже и люди, сдающие квартиры в аренду, выходили «из тени».

В настоящее время при профильном комитете уже работает рабочая группа, которая готовит решения для упорядочения рынка риелторских услуг. По словам депутата, в этой сфере накопилось немало жалоб на некачественные услуги, что требует законодательного урегулирования.

В целом в парламенте ожидают, что 2026 год станет годом масштабного реформирования жилищного сектора. В то же время успех изменений будет зависеть от нескольких факторов:

скорости имплементации законодательства Министерством развития громад и территорий;

поддержки международных партнеров через кредитные программы;

готовности громад планировать четкие жилищные стратегии развития на местном уровне.

В громадах, подчеркивает Шуляк, должно быть четкое понимание, где именно и какое жилье строится, какая потребность существует и какими механизмами она будет закрываться.

