Обмеження чи позбавлення права керування: водіям пояснили, в чому різниця
Головний сервісний центр МВС пояснив різницю між обмеженням і позбавленням права керування транспортними засобами. Йдеться про два різні правові механізми, які мають різні підстави та наслідки для водіїв.
Обмеження права керування: тимчасова заборона без вилучення посвідчення
Обмеження — це тимчасова заборона керувати автомобілем, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням правил дорожнього руху. Найчастіше підставою стає невиконання юридичних зобов’язань, зокрема заборгованість зі сплати аліментів.
У такому випадку:
- посвідчення водія не вилучають;
- після усунення підстави (наприклад, погашення боргу) право керування поновлюється;
- складати повторні іспити не потрібно.
Фактично йдеться про адміністративний запобіжний захід, що діє до моменту виконання зобов’язань.
Позбавлення права керування: рішення суду за порушення ПДР
Позбавлення права керування застосовують за рішенням суду. Підставою є порушення правил дорожнього руху — зокрема керування транспортом у стані сп’яніння.
У цьому разі:
- посвідчення водія вилучають;
- після завершення строку позбавлення в окремих випадках потрібно повторно складати іспити;
- повернення права керування відбувається відповідно до встановленої законом процедури.
Це вже санкція за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.
Важливо: відповідальність за керування під час заборони
У Головному сервісному центрі МВС наголошують: у разі як обмеження, так і позбавлення права керування сідати за кермо заборонено. Керування транспортним засобом під час дії такої заборони є правопорушенням і тягне за собою відповідальність.
