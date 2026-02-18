  1. В Україні

Обмеження чи позбавлення права керування: водіям пояснили, в чому різниця

08:48, 18 лютого 2026
У МВС уточнили підстави застосування обмеження та позбавлення права керування і нагадали про відповідальність за поїздку під час заборони.
Головний сервісний центр МВС пояснив різницю між обмеженням і позбавленням права керування транспортними засобами. Йдеться про два різні правові механізми, які мають різні підстави та наслідки для водіїв.

Обмеження права керування: тимчасова заборона без вилучення посвідчення

Обмеження — це тимчасова заборона керувати автомобілем, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням правил дорожнього руху. Найчастіше підставою стає невиконання юридичних зобов’язань, зокрема заборгованість зі сплати аліментів.

У такому випадку:

  • посвідчення водія не вилучають;
  • після усунення підстави (наприклад, погашення боргу) право керування поновлюється;
  • складати повторні іспити не потрібно.

Фактично йдеться про адміністративний запобіжний захід, що діє до моменту виконання зобов’язань.

Позбавлення права керування: рішення суду за порушення ПДР

Позбавлення права керування застосовують за рішенням суду. Підставою є порушення правил дорожнього руху — зокрема керування транспортом у стані сп’яніння.

У цьому разі:

  • посвідчення водія вилучають;
  • після завершення строку позбавлення в окремих випадках потрібно повторно складати іспити;
  • повернення права керування відбувається відповідно до встановленої законом процедури.

Це вже санкція за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Важливо: відповідальність за керування під час заборони

У Головному сервісному центрі МВС наголошують: у разі як обмеження, так і позбавлення права керування сідати за кермо заборонено. Керування транспортним засобом під час дії такої заборони є правопорушенням і тягне за собою відповідальність.

МВС посвідчення водія сервісний центр МВС автомобіль

