Обмеження чи позбавлення права керування: водіям пояснили, в чому різниця

У МВС уточнили підстави застосування обмеження та позбавлення права керування і нагадали про відповідальність за поїздку під час заборони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС пояснив різницю між обмеженням і позбавленням права керування транспортними засобами. Йдеться про два різні правові механізми, які мають різні підстави та наслідки для водіїв.

Обмеження права керування: тимчасова заборона без вилучення посвідчення

Обмеження — це тимчасова заборона керувати автомобілем, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням правил дорожнього руху. Найчастіше підставою стає невиконання юридичних зобов’язань, зокрема заборгованість зі сплати аліментів.

У такому випадку:

посвідчення водія не вилучають;

після усунення підстави (наприклад, погашення боргу) право керування поновлюється;

складати повторні іспити не потрібно.

Фактично йдеться про адміністративний запобіжний захід, що діє до моменту виконання зобов’язань.

Позбавлення права керування: рішення суду за порушення ПДР

Позбавлення права керування застосовують за рішенням суду. Підставою є порушення правил дорожнього руху — зокрема керування транспортом у стані сп’яніння.

У цьому разі:

посвідчення водія вилучають;

після завершення строку позбавлення в окремих випадках потрібно повторно складати іспити;

повернення права керування відбувається відповідно до встановленої законом процедури.

Це вже санкція за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Важливо: відповідальність за керування під час заборони

У Головному сервісному центрі МВС наголошують: у разі як обмеження, так і позбавлення права керування сідати за кермо заборонено. Керування транспортним засобом під час дії такої заборони є правопорушенням і тягне за собою відповідальність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.