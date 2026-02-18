  1. В Украине

Ограничение или лишение права управления: водителям разъяснили, в чем разница

08:48, 18 февраля 2026
В МВД уточнили основания применения ограничения и лишения права управления и напомнили об ответственности за поездку во время запрета.
Главный сервисный центр МВД разъяснил разницу между ограничением и лишением права управления транспортными средствами. Речь идет о двух разных правовых механизмах, которые имеют различные основания и последствия для водителей.

Ограничение права управления: временный запрет без изъятия удостоверения

Ограничение — это временный запрет управлять автомобилем, который не связан напрямую с нарушением правил дорожного движения. Чаще всего основанием становится неисполнение юридических обязательств, в частности задолженность по уплате алиментов.

В таком случае:

  • удостоверение водителя не изымают;
  • после устранения основания (например, погашения долга) право управления возобновляется;
  • сдавать повторные экзамены не нужно.

Фактически речь идет об административной превентивной мере, которая действует до момента исполнения обязательств.

Лишение права управления: решение суда за нарушение ПДД

Лишение права управления применяют по решению суда. Основанием является нарушение правил дорожного движения — в частности управление транспортом в состоянии опьянения.

В этом случае:

  • удостоверение водителя изымают;
  • после завершения срока лишения в отдельных случаях необходимо повторно сдавать экзамены;
  • возврат права управления осуществляется в соответствии с установленной законом процедурой.

Это уже санкция за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения.

Важно: ответственность за управление во время запрета

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают: как при ограничении, так и при лишении права управления садиться за руль запрещено. Управление транспортным средством в период действия такого запрета является правонарушением и влечет за собой ответственность.

МВД водительские права сервисный центр МВД автомобиль

