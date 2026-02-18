Ограничение или лишение права управления: водителям разъяснили, в чем разница
Главный сервисный центр МВД разъяснил разницу между ограничением и лишением права управления транспортными средствами. Речь идет о двух разных правовых механизмах, которые имеют различные основания и последствия для водителей.
Ограничение права управления: временный запрет без изъятия удостоверения
Ограничение — это временный запрет управлять автомобилем, который не связан напрямую с нарушением правил дорожного движения. Чаще всего основанием становится неисполнение юридических обязательств, в частности задолженность по уплате алиментов.
В таком случае:
- удостоверение водителя не изымают;
- после устранения основания (например, погашения долга) право управления возобновляется;
- сдавать повторные экзамены не нужно.
Фактически речь идет об административной превентивной мере, которая действует до момента исполнения обязательств.
Лишение права управления: решение суда за нарушение ПДД
Лишение права управления применяют по решению суда. Основанием является нарушение правил дорожного движения — в частности управление транспортом в состоянии опьянения.
В этом случае:
- удостоверение водителя изымают;
- после завершения срока лишения в отдельных случаях необходимо повторно сдавать экзамены;
- возврат права управления осуществляется в соответствии с установленной законом процедурой.
Это уже санкция за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения.
Важно: ответственность за управление во время запрета
В Главном сервисном центре МВД подчеркивают: как при ограничении, так и при лишении права управления садиться за руль запрещено. Управление транспортным средством в период действия такого запрета является правонарушением и влечет за собой ответственность.
