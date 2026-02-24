США планують домовитись щодо завершення війни в Україні до 4 липня

США планують мирну угоду з Росією до святкування незалежності США.

За повідомленням Bloomberg з посиланням на європейських чиновників і представників НАТО, США прагнуть укласти угоду щодо врегулювання конфлікту в Україні до святкування 250-ї річниці незалежності країни 4 липня.

«Союзники кажуть, що США наполягають на угоді до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що Путін готовий досягти угоди, яка не задовольняє його основні вимоги», – пише Bloomberg.

Хід переговорів та позиції сторін

Видання зазначає, що три раунди тристоронніх переговорів у 2026 році в Абу-Дабі та Женеві поки не дали результатів. Європейські союзники України залишаються переважно осторонь процесу, тоді як Москва та Вашингтон фактично змагаються, хто першим піде на поступки. Це передбачає або поступки Росії щодо її «червоних ліній», зокрема контролю над частиною територій Донбасу, або компроміс США щодо ролі України в угоді.

Як пише Bloomberg, Україна відкидає вимоги Росії вивести війська з укріплених районів східного Донбасу та пропонує припинення вогню вздовж існуючих ліній фронту. США пропонують створити вільну економічну зону у цьому районі разом із гарантіями безпеки для України, а також включити до угоди питання розподілу енергетичних ресурсів, зокрема атомної станції. Київ не погоджується на будь-який поділ територій з Росією, хоча допускає, що американська сторона може узгодити свою частку з Москвою.

Занепокоєння союзників

Крім того, Bloomberg зазначає, що європейські дипломати зазначають, що існує ризик, що Путін може погодитися на формальне припинення вогню, яке дозволить Трампу оголосити про «успіх у врегулюванні конфлікту», тоді як Росія продовжуватиме гібридні атаки та втручання у вибори для дестабілізації України.

