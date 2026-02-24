  1. В Украине
  2. / В мире

США планируют договориться о завершении войны в Украине до 4 июля

15:03, 24 февраля 2026
США планируют мирное соглашение с Россией до празднования независимости США.
США планируют договориться о завершении войны в Украине до 4 июля
По сообщению Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО, США стремятся заключить соглашение по урегулированию конфликта в Украине до празднования 250-летия независимости страны 4 июля.

«Союзники говорят, что США настаивают на соглашении до того, как Трамп проведет празднование 250-летия независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных европейских чиновников и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворяет его основные требования», – пишет Bloomberg.

Ход переговоров и позиции сторон

Издание отмечает, что три раунда трехсторонних переговоров в 2026 году в Абу-Даби и Женеве пока не дали результатов. Европейские союзники Украины остаются в основном в стороне от процесса, в то время как Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым пойдет на уступки. Это предполагает либо уступки России в отношении ее «красных линий», в частности контроля над частью территорий Донбасса, либо компромисс США в отношении роли Украины в соглашении.

Как пишет Bloomberg, Украина отвергает требования России вывести войска из укрепленных районов восточного Донбасса и предлагает прекращение огня вдоль существующих линий фронта. США предлагают создать свободную экономическую зону в этом районе вместе с гарантиями безопасности для Украины, а также включить в соглашение вопрос распределения энергетических ресурсов, в частности атомной станции. Киев не соглашается на любое разделение территорий с Россией, хотя допускает, что американская сторона может согласовать свою долю с Москвой.

Беспокойство союзников

Кроме того, Bloomberg отмечает, что европейские дипломаты указывают на риск того, что Путин может согласиться на формальное прекращение огня, которое позволит Трампу объявить о «успехе в урегулировании конфликта», в то время как Россия будет продолжать гибридные атаки и вмешательство в выборы для дестабилизации Украины.

