Три бригади ЗСУ відзначені почесною відзнакою «За мужність та відвагу»

115-та, 23-тя та 5-та бригади отримали державну відзнаку з метою вшанування мужності та героїзму.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський видав низку указів про відзначення військових підрозділів почесною відзнакою «За мужність та відвагу» за проявлений героїзм під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Відзначені бригади:

115-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ — указ №149/2026.

23-тя окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ — указ №150/2026.

5-та окрема штурмова Київська бригада Сухопутних військ ЗСУ — указ №151/2026.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.