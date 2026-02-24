  1. В Украине

Три бригады ВСУ отмечены почетной наградой «За мужество и отвагу»

14:09, 24 февраля 2026
115-я, 23-я и 5-я бригады получили государственную награду в знак уважения к мужеству и героизму.
Президент Украины Владимир Зеленский издал ряд указов о награждении военных подразделений почетной наградой «За мужество и отвагу» за проявленный героизм при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Отмечены бригады:

  • 115-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ — указ №149/2026.
  • 23-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ — указ №150/2026.
  • 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада Сухопутных войск ВСУ — указ №151/2026.

ВСУ указ Владимир Зеленский

