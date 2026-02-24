Три бригады ВСУ отмечены почетной наградой «За мужество и отвагу»

115-я, 23-я и 5-я бригады получили государственную награду в знак уважения к мужеству и героизму.

Президент Украины Владимир Зеленский издал ряд указов о награждении военных подразделений почетной наградой «За мужество и отвагу» за проявленный героизм при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Отмечены бригады:

115-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ — указ №149/2026.

23-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ — указ №150/2026.

5-я отдельная штурмовая Киевская бригада Сухопутных войск ВСУ — указ №151/2026.

