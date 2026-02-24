  1. В Україні

Зеленський вніс зміни до складу делегації для переговорів про вступ України до ЄС

14:09, 24 лютого 2026
До складу делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС було уведено низку осіб.
Зеленський вніс зміни до складу делегації для переговорів про вступ України до ЄС
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до складу делегації України для участі у переговорах про вступ із Європейським Союзом. Про це йдеться в указі №157/2026.

У документі сказано, що на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 21 червня 2024 року № 365/2024 «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу»:

1) увести до складу делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу таких осіб:

БАШЛИК Денис Олександрович – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

БОРНЯКОВ Олександр Сергійович – заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

КУЦЕВОЛ Анатолій Анатолійович – заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції

МАКАРЧУК Арсен Володимирович – Голова Державної служби статистики України

МАРЧАК Дарія Миколаївна – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

ОГРИЗКО Ростислав Володимирович – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

ПАВЛУЩИК Віктор Володимирович – Голова Національного агентства з питань запобігання корупції

ПЕРЕЛИГІН Єгор Євгенович – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

САМОНЕНКО Дмитро Анатолійович  – заступник Міністра фінансів України

СЕМЕНЮК Олексій Володимирович – Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

СПАСОВ Михайло Сергійович – представник Уповноваженого з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

ЦИБОРТ Олександр Сергійович – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку‚ цифрових трансформацій і цифровізації

ШКРУМ Альона Іванівна – перший заступник Міністра розвитку громад та територій України;

2) затвердити у складі делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу КАЧКУ Тараса Андрійовича – Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначивши його главою делегації – головним переговірником;

3) затвердити у складі делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу таких осіб:

ВИСОЦЬКИЙ Тарас Миколайович – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

ДЕРКАЧ Сергій Анатолійович – заступник Міністра розвитку громад та територій України

КІНДРАТІВ Віталій Зіновійович – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

МАРЧЕНКО Марія Василівна – заступник Генерального директора Директорату з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України

НІКОЛАЙЧУК Сергій Анатолійович – перший заступник Голови Національного банку України (за згодою);

4) вивести зі складу делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу О.Стефанішину, увільнивши її від виконання обов'язків глави делегації – головного переговірника, а також Т.Бережну, Н.Бігун, І.Вернера, В.Головню, С.Гринчук, А.Єрмака, В.Іонан, В.Кузя, М.Лібанова, О.Немчінова, І.Постоловську, О.Соболева, Р.Стрільця, Д.Улютіна, І.Яременка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Володимир Зеленський

