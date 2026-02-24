Зеленский внес изменения в состав делегации для переговоров о вступлении Украины в ЕС

В состав делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о заключении Соглашения о вступлении Украины в ЕС введен ряд лиц.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения в состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с Европейским Союзом. Об этом говорится в указе №157/2026.

В документе отмечается, что в частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 21 июня 2024 года № 365/2024 «О делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о заключении Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз»:

1) ввести в состав делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о заключении Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз следующих лиц:

БАШЛИК Денис Александрович — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

БОРНЯКОВ Александр Сергеевич — заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции

КУЦЕВОЛ Анатолий Анатольевич — заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции

МАКАРЧУК Арсен Владимирович — Председатель Государственной службы статистики Украины

МАРЧАК Дарья Николаевна — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

ОГРЫЗКО Ростислав Владимирович — заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Украины

ПАВЛУЩИК Виктор Владимирович — Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

ПЕРЕЛЫГИН Егор Евгеньевич — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

САМОНЕНКО Дмитрий Анатольевич — заместитель Министра финансов Украины

СЕМЕНЮК Алексей Владимирович — Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

СПАСОВ Михаил Сергеевич — представитель Уполномоченного по международному сотрудничеству и европейской интеграции Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (по согласию)

ЦИБОРТ Александр Сергеевич — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

ШКРУМ Алена Ивановна — первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины;

2) утвердить в составе делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о заключении Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз КАЧКУ Тараса Андреевича — Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, определив его главой делегации — главным переговорщиком;

3) утвердить в составе делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о заключении Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз следующих лиц:

ВЫСОЦКИЙ Тарас Николаевич — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

ДЕРКАЧ Сергей Анатольевич — заместитель Министра развития общин и территорий Украины

КИНДРАТИВ Виталий Зиновьевич — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

МАРЧЕНКО Мария Васильевна — заместитель Генерального директора Директората по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины

НИКОЛАЙЧУК Сергей Анатольевич — первый заместитель Председателя Национального банка Украины (по согласию);

4) вывести из состава делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о заключении Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз О. Стефанишину, освободив ее от исполнения обязанностей главы делегации — главного переговорщика, а также Т. Бережную, Н. Бигун, И. Вернера, В. Головню, С. Гринчук, А. Ермака, В. Ионан, В. Кузя, М. Либанова, О. Немчинова, И. Постоловскую, О. Соболева, Р. Стрильца, Д. Улютіна, И. Яременко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

