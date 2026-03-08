Як військовим повернутися із СЗЧ за допомогою застосунку Армія+

Військовослужбовці можуть подати рапорт на повернення через мобільний застосунок і поновити виплати та соціальні гарантії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), тепер можуть повернутися на службу за допомогою мобільного застосунку «Армія+».

Для цього потрібно:

Відкрити застосунок та подати рапорт про повернення із СЗЧ. Спеціальні підрозділи Військової служби правопорядку опрацюють рапорт, перевірять дані та документи, а також узгодять подальші кроки. Після підтвердження у військового буде 24 години, щоб прибути до органу ВСП, отримати припис і вирушити до батальйону резерву.

У резервній частині військовослужбовця зараховують до складу особового складу, після чого протягом 72 годин поновлюються виплати та соціальні гарантії.

У ТЦК наголошують, якщо це перше самовільне залишення частини під час воєнного стану, за умови добровільного повернення можливо звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.