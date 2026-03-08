Як військовим повернутися із СЗЧ за допомогою застосунку Армія+
16:01, 8 березня 2026
Військовослужбовці можуть подати рапорт на повернення через мобільний застосунок і поновити виплати та соціальні гарантії.
Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), тепер можуть повернутися на службу за допомогою мобільного застосунку «Армія+».
Для цього потрібно:
- Відкрити застосунок та подати рапорт про повернення із СЗЧ.
- Спеціальні підрозділи Військової служби правопорядку опрацюють рапорт, перевірять дані та документи, а також узгодять подальші кроки.
- Після підтвердження у військового буде 24 години, щоб прибути до органу ВСП, отримати припис і вирушити до батальйону резерву.
У резервній частині військовослужбовця зараховують до складу особового складу, після чого протягом 72 годин поновлюються виплати та соціальні гарантії.
У ТЦК наголошують, якщо це перше самовільне залишення частини під час воєнного стану, за умови добровільного повернення можливо звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до КК України.
