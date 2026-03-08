  1. В Україні

Як військовим повернутися із СЗЧ за допомогою застосунку Армія+

16:01, 8 березня 2026
Військовослужбовці можуть подати рапорт на повернення через мобільний застосунок і поновити виплати та соціальні гарантії.
Як військовим повернутися із СЗЧ за допомогою застосунку Армія+
Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), тепер можуть повернутися на службу за допомогою мобільного застосунку «Армія+».

Для цього потрібно:

  1. Відкрити застосунок та подати рапорт про повернення із СЗЧ.
  2. Спеціальні підрозділи Військової служби правопорядку опрацюють рапорт, перевірять дані та документи, а також узгодять подальші кроки.
  3. Після підтвердження у військового буде 24 години, щоб прибути до органу ВСП, отримати припис і вирушити до батальйону резерву.

У резервній частині військовослужбовця зараховують до складу особового складу, після чого протягом 72 годин поновлюються виплати та соціальні гарантії.

У ТЦК наголошують, якщо це перше самовільне залишення частини під час воєнного стану, за умови добровільного повернення можливо звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до КК України.

військові армія війна військовослужбовці ТЦК Армія+ СЗЧ

