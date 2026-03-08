Как военным вернуться из СЗЧ с помощью приложения Армия+

Военнослужащие могут подать рапорт на возвращение через мобильное приложение и возобновить выплаты и социальные гарантии.

Ровенский областной ТЦК и СП сообщил, что военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть (СЗЧ), теперь могут вернуться на службу с помощью мобильного приложения «Армия+».

Для этого нужно:

Открыть приложение и подать рапорт о возвращении из СЗЧ. Специальные подразделения Военной службы правопорядка обработают рапорт, проверят данные и документы, а также согласуют дальнейшие шаги. После подтверждения у военного будет 24 часа, чтобы прибыть в орган ВСП, получить предписание и отправиться в батальон резерва.

В резервной части военнослужащего зачисляют в состав личного состава, после чего в течение 72 часов возобновляются выплаты и социальные гарантии.

В ТЦК отмечают, что если это первое самовольное оставление части во время военного положения, при условии добровольного возвращения возможно освобождение от уголовной ответственности в соответствии с УК Украины.

