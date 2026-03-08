  1. В Украине

Как военным вернуться из СЗЧ с помощью приложения Армия+

16:01, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащие могут подать рапорт на возвращение через мобильное приложение и возобновить выплаты и социальные гарантии.
Как военным вернуться из СЗЧ с помощью приложения Армия+
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский областной ТЦК и СП сообщил, что военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть (СЗЧ), теперь могут вернуться на службу с помощью мобильного приложения «Армия+».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для этого нужно:

  1. Открыть приложение и подать рапорт о возвращении из СЗЧ.
  2. Специальные подразделения Военной службы правопорядка обработают рапорт, проверят данные и документы, а также согласуют дальнейшие шаги.
  3. После подтверждения у военного будет 24 часа, чтобы прибыть в орган ВСП, получить предписание и отправиться в батальон резерва.

В резервной части военнослужащего зачисляют в состав личного состава, после чего в течение 72 часов возобновляются выплаты и социальные гарантии.

В ТЦК отмечают, что если это первое самовольное оставление части во время военного положения, при условии добровольного возвращения возможно освобождение от уголовной ответственности в соответствии с УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные армия война военнослужащие ТЦК Армия+ СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]