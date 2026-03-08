У ТЦК пояснили, чи вважається чинним паперовий військовий квиток

У центрі комплектування роз’яснили питання щодо військового квитку.

Київський обласний ТЦК пояснив, чи вважається чинним паперовий військовий квиток.

У відомстві нагадали, що постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 559 був запроваджений електронний військово-обліковий документ (ВОД) в «Резерв+».

«Попри те, що військові квитки старого зразка (до прийняття вказаної Постанови) є чинними документами, але відомості, що містяться в ньому, мають збігатися з електронними відомостями, що містяться в електронній базі системи «Оберіг», - підкреслили у ТЦК.

Також там додали, у разі невідповідності таких даних, військовий квиток вважається недійсним.

Отже, при перевірці військового квитка уповноваженими особами, у разі невідповідності відомостей реєстру «Оберіг», це може стати підставою для виклику за повісткою до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

