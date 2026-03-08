У ТЦК объяснили, считается ли действительным бумажный военный билет

В центре комплектования разъяснили вопрос относительно военного билета.

Киевский областной ТЦК объяснил, считается ли действительным бумажный военный билет.

В ведомстве напомнили, что постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. № 559 был введен электронный военно-учетный документ в «Резерв+».

«Несмотря на то, что военные билеты старого образца (до принятия указанного Постановления) являются действительными документами, однако сведения, содержащиеся в нем, должны совпадать с электронными сведениями, содержащимися в электронной базе системы «Оберег», — подчеркнули в ТЦК.

Также там добавили, что в случае несоответствия таких данных военный билет считается недействительным.

Следовательно, при проверке военного билета уполномоченными лицами, в случае несоответствия сведениям реестра «Оберег», это может стать основанием для вызова повесткой в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

