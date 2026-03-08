Чи можуть військовослужбовці з повнолітніми дітьми отримати житловий ваучер – пояснення

В Мінрозвитку зазначають, що наявність житла у дітей не позбавляє права на допомогу.

Міністерство розвитку громад та територій пояснило, що військовослужбовці, у яких є повнолітні діти з власним житлом на підконтрольній Україні території, можуть скористатися правом на отримання житлового ваучера.

Вимога щодо наявності нерозв’язаного «квартирного» питання стосується лише самого отримувача допомоги та членів його сім’ї — одного з подружжя та дітей до досягнення ними повноліття.

Отже, якщо військовослужбовець відповідає всім критеріям, передбаченим Порядком №1176, наявність власного житла у повнолітніх дітей у відносно безпечних регіонах не є перешкодою для отримання житлового ваучера.

