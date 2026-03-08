Чи можуть військовослужбовці з повнолітніми дітьми отримати житловий ваучер – пояснення
Міністерство розвитку громад та територій пояснило, що військовослужбовці, у яких є повнолітні діти з власним житлом на підконтрольній Україні території, можуть скористатися правом на отримання житлового ваучера.
Вимога щодо наявності нерозв’язаного «квартирного» питання стосується лише самого отримувача допомоги та членів його сім’ї — одного з подружжя та дітей до досягнення ними повноліття.
Отже, якщо військовослужбовець відповідає всім критеріям, передбаченим Порядком №1176, наявність власного житла у повнолітніх дітей у відносно безпечних регіонах не є перешкодою для отримання житлового ваучера.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.