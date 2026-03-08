Могут ли военнослужащие с совершеннолетними детьми получить жилищный ваучер – объяснение

В Минразвития отмечают, что наличие жилья у детей не лишает права на помощь.

Министерство развития общин и территорий пояснило, что военнослужащие, у которых есть совершеннолетние дети с собственным жильем на подконтрольной Украине территории, могут воспользоваться правом на получение жилищного ваучера.

Требование о наличии нерешенного «квартирного» вопроса касается только самого получателя помощи и членов его семьи — одного из супругов и детей до достижения ими совершеннолетия.

Следовательно, если военнослужащий соответствует всем критериям, предусмотренным Порядком №1176, наличие собственного жилья у совершеннолетних детей в относительно безопасных регионах не является препятствием для получения жилищного ваучера.

