Могут ли военнослужащие с совершеннолетними детьми получить жилищный ваучер – объяснение
Министерство развития общин и территорий пояснило, что военнослужащие, у которых есть совершеннолетние дети с собственным жильем на подконтрольной Украине территории, могут воспользоваться правом на получение жилищного ваучера.
Требование о наличии нерешенного «квартирного» вопроса касается только самого получателя помощи и членов его семьи — одного из супругов и детей до достижения ими совершеннолетия.
Следовательно, если военнослужащий соответствует всем критериям, предусмотренным Порядком №1176, наличие собственного жилья у совершеннолетних детей в относительно безопасных регионах не является препятствием для получения жилищного ваучера.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.