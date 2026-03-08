Що змінилося для підприємств, установ і організацій, що утримуються за державний або місцевий бюджет

З 2026 року бюджетні установи зобов’язані забезпечувати робочі місця для осіб з інвалідністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради нагадала про важливі зміни у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю, які набули чинності з 1 січня 2026 року.

Зміни запроваджені Законом України від 15.01.2025 № 4219-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю». Вони істотно змінюють підхід до виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема для підприємств, установ і організацій, які фінансуються з державного або місцевого бюджету.

Нові правила та визначення

Законом уточнено ключові терміни: роботодавцем вважається юридична або фізична особа, яка використовує працю працівників на умовах трудового договору або контракту. Цивільно-правові договори до цього не належать.

Введено також поняття внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю — обов’язкового цільового платежу для фінансування соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Платниками внеску є роботодавці з середньообліковою чисельністю працівників від 8 осіб, які не виконали норматив робочих місць для осіб з інвалідністю. Не є платниками роботодавці з менше ніж 8 працівниками, ті, що виконали норматив, а також дипломатичні представництва.

Норматив робочих місць

Закон встановлює такі показники:

1 робоче місце – для підприємств з 8–25 працівниками;

4% середньооблікової чисельності – для підприємств понад 25 осіб;

2% – для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, надавачів соціальних послуг та установ, що займаються навчанням або доглядом за особами з інвалідністю.

Робоче місце зараховується як при повній, так і при скороченій тривалості робочого часу, якщо застосовуються заходи розумного пристосування. Заробітна плата при цьому повинна перевищувати мінімальну.

Що змінилося у 2026 році

Раніше бюджетні установи були звільнені від фінансової відповідальності за невиконання нормативу. З 1 січня 2026 року статтю 20 Закону виключено, і тепер усі роботодавці, включно з державними та комунальними органами, зобов’язані:

забезпечити необхідну кількість робочих місць для осіб з інвалідністю або

сплачувати відповідний внесок.

До таких установ належать органи державної влади, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, державні та комунальні установи та організації.

Підприємствам, установам та організаціям, що фінансуються з бюджету, варто вже сьогодні проаналізувати кадрову структуру та виконання нормативу, щоб уникнути додаткових фінансових витрат у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.