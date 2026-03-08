Что изменилось для предприятий, учреждений и организаций, содержащихся за счет государственного или местного бюджета

С 2026 года бюджетные учреждения обязаны обеспечивать рабочие места для лиц с инвалидностью.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила о важных изменениях в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью, которые вступили в силу с 1 января 2026 года.

Изменения введены Законом Украины от 15.01.2025 № 4219-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд». Они существенно меняют подход к выполнению норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, в частности для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета.

Новые правила и определения

Законом уточнены ключевые термины: работодателем считается юридическое или физическое лицо, использующее труд работников на условиях трудового договора или контракта. Гражданско-правовые договоры к этому не относятся.

Введено также понятие взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью — обязательного целевого платежа для финансирования социальной защиты лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Плательщиками взноса являются работодатели со среднеучетной численностью работников от 8 человек, которые не выполнили норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью. Не являются плательщиками работодатели с менее чем 8 работниками, те, кто выполнил норматив, а также дипломатические представительства.

Норматив рабочих мест

Закон устанавливает следующие показатели:

1 рабочее место – для предприятий с 8–25 работниками;

4% среднеучетной численности – для предприятий с более чем 25 работниками;

2% – для учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений, поставщиков социальных услуг и учреждений, занимающихся обучением или уходом за лицами с инвалидностью.

Рабочее место засчитывается как при полной, так и при сокращенной продолжительности рабочего времени, если применяются меры разумного приспособления. Заработная плата при этом должна превышать минимальную.

Что изменилось в 2026 году

Ранее бюджетные учреждения были освобождены от финансовой ответственности за невыполнение норматива. С 1 января 2026 года статья 20 Закона исключена, и теперь все работодатели, включая государственные и коммунальные органы, обязаны:

обеспечить необходимое количество рабочих мест для лиц с инвалидностью или

уплачивать соответствующий взнос.

К таким учреждениям относятся органы государственной власти, органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, государственные и коммунальные учреждения и организации.

Предприятиям, учреждениям и организациям, финансируемым из бюджета, стоит уже сегодня проанализировать кадровую структуру и выполнение норматива, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат в будущем.

