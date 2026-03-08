  1. В Україні

Росія використовує «психологічну допомогу» як прикриття депортації дітей із Харківщини – ЦПД РНБО

17:31, 8 березня 2026
Центр протидії дезінформації спростував заяви окупантів про «евакуацію» та «реабілітацію».
Росія використовує «психологічну допомогу» як прикриття депортації дітей із Харківщини – ЦПД РНБО
Окупаційна влада Харківської області заявляє, що понад 40% дітей, нібито «евакуйованих», мають психосоціальні розлади через бойові дії. Як аргумент для їх переміщення до Росії на «реабілітацію» та «психологічну допомогу» ці твердження наводить так звана уповноважена з прав людини та дитини окупаційної адміністрації Вікторія Колесник-Лавінська. Про це розповіли в ЦПД при РНБО.

Насправді — частина інформаційної кампанії Кремля

За даними Центру протидії дезінформації, такі заяви є частиною інформаційної кампанії з легітимізації депортації українських дітей. Росія намагається перекласти відповідальність за гуманітарні наслідки війни на Україну, замовчуючи очевидний факт: саме російське вторгнення створило загрозу життю, травматизацію та страждання українських дітей.

Як Росія приховує незаконне вивезення

Російська пропаганда системно використовує терміни «евакуація», «оздоровлення» та «реабілітація», щоб приховати:

  • незаконне вивезення українських дітей;
  • знищення їхньої ідентичності;
  • примусову асиміляцію в РФ;
  • зміну громадянства та документів.

Правова оцінка

Депортація цивільного населення, зокрема дітей, без згоди законної влади — це пряме порушення Женевських конвенцій і кваліфікується як воєнний злочин. Саме за такі дії Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордери на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

росія діти Харків війна РНБО

Ціна позову та штучні спори: Верховний Суд роз’яснив тонкощі господарського процесу

Верховний Суд розповів як працює доктрина ототожнення бенефіціара з компанією та чи можна розстрочити платежі в мировій угоді на термін понад рік.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

