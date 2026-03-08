Росія використовує «психологічну допомогу» як прикриття депортації дітей із Харківщини – ЦПД РНБО

Центр протидії дезінформації спростував заяви окупантів про «евакуацію» та «реабілітацію».

Окупаційна влада Харківської області заявляє, що понад 40% дітей, нібито «евакуйованих», мають психосоціальні розлади через бойові дії. Як аргумент для їх переміщення до Росії на «реабілітацію» та «психологічну допомогу» ці твердження наводить так звана уповноважена з прав людини та дитини окупаційної адміністрації Вікторія Колесник-Лавінська. Про це розповіли в ЦПД при РНБО.

Насправді — частина інформаційної кампанії Кремля

За даними Центру протидії дезінформації, такі заяви є частиною інформаційної кампанії з легітимізації депортації українських дітей. Росія намагається перекласти відповідальність за гуманітарні наслідки війни на Україну, замовчуючи очевидний факт: саме російське вторгнення створило загрозу життю, травматизацію та страждання українських дітей.

Як Росія приховує незаконне вивезення

Російська пропаганда системно використовує терміни «евакуація», «оздоровлення» та «реабілітація», щоб приховати:

незаконне вивезення українських дітей;

знищення їхньої ідентичності;

примусову асиміляцію в РФ;

зміну громадянства та документів.

Правова оцінка

Депортація цивільного населення, зокрема дітей, без згоди законної влади — це пряме порушення Женевських конвенцій і кваліфікується як воєнний злочин. Саме за такі дії Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордери на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

