  1. В Украине

Россия использует «психологическую помощь» как прикрытие для депортации детей из Харьковской области – ЦПД СНБО

17:31, 8 марта 2026
Центр противодействия дезинформации опроверг заявления оккупантов об «эвакуации» и «реабилитации».
Россия использует «психологическую помощь» как прикрытие для депортации детей из Харьковской области – ЦПД СНБО
Оккупационные власти Харьковской области заявляют, что более 40% детей, якобы «эвакуированных», имеют психосоциальные расстройства из-за боевых действий. В качестве аргумента для их перемещения в Россию на «реабилитацию» и «психологическую помощь» эти утверждения приводит так называемый уполномоченный по правам человека и ребенка оккупационной администрации Виктория Колесник-Лавинская. Об этом рассказали в ЦПД при СНБО.

На самом деле — часть информационной кампании Кремля

По данным Центра противодействия дезинформации, такие заявления являются частью информационной кампании по легитимизации депортации украинских детей. Россия пытается переложить ответственность за гуманитарные последствия войны на Украину, замалчивая очевидный факт: именно российское вторжение создало угрозу жизни, травматизацию и страдания украинских детей.

Как Россия скрывает незаконный вывоз

Российская пропаганда системно использует термины «эвакуация», «оздоровление» и «реабилитация», чтобы скрыть:

  • незаконный вывоз украинских детей;
  • уничтожение их идентичности;
  • принудительную ассимиляцию в РФ;
  • смену гражданства и документов.

Правовая оценка

Депортация гражданского населения, в частности детей, без согласия законных властей — это прямое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление. Именно за такие действия Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

россия дети Харьков война СНБО

